Озёра в Аргентине стали ядовито-розового цвета. Что это – природная аномалия или промышленное загрязнение?

Новости Аргентины. Необычное природное явление в Аргентине. Есть подозрения, что речь идет об экологических проблемах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Два озера в обширном прибрежном районе Патагонии стали флуоресцентно-розовыми. Окрашенная лагуна наталкивает на мысль, что это могут быть последствия промышленного загрязнения.