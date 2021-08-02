Озёра в Аргентине стали ядовито-розового цвета. Что это – природная аномалия или промышленное загрязнение?

Новости Аргентины. Необычное природное явление в Аргентине. Есть подозрения, что речь идет об экологических проблемах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Аргентины. Необычное природное явление в Аргентине. Есть подозрения, что речь идет об экологических проблемах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Два озера в обширном прибрежном районе Патагонии стали флуоресцентно-розовыми. Окрашенная лагуна наталкивает на мысль, что это могут быть последствия промышленного загрязнения.
Не исключено, что розовой вода стала из-за попадания в нее красителя, который обычно используется для придания креветкам, выращиваемым поблизости, их типичного оттенка.