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Озёра в Аргентине стали ядовито-розового цвета. Что это – природная аномалия или промышленное загрязнение?

02 августа 2021 06:38
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Новости Аргентины. Необычное природное явление в Аргентине. Есть подозрения, что речь идет об экологических проблемах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Озёра в Аргентине стали ядовито-розового цвета. Что это – природная аномалия или промышленное загрязнение?-1

Озёра в Аргентине стали ядовито-розового цвета. Что это – природная аномалия или промышленное загрязнение?-3

Два озера в обширном прибрежном районе Патагонии стали флуоресцентно-розовыми. Окрашенная лагуна наталкивает на мысль, что это могут быть последствия промышленного загрязнения.

Озёра в Аргентине стали ядовито-розового цвета. Что это – природная аномалия или промышленное загрязнение?-6

Не исключено, что розовой вода стала из-за попадания в нее красителя, который обычно используется для придания креветкам, выращиваемым поблизости, их типичного оттенка.

# Природные явления # Фотофакт

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