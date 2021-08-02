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15 раненых и трое погибших. В Нью-Йорке мужчины в масках стреляли по людям

02 августа 2021 09:46
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Новости США. В Нью-Йорке вооруженные мужчины в масках открыли огонь по людям, а затем скрылись на скутерах с места преступления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

15 раненых и трое погибших. В Нью-Йорке мужчины в масках стреляли по людям-1

По горячим следам никого не удалось задержать. Три человека погибли, еще 15 пострадали. Все они с огнестрельными ранениями доставлены в больницы, их жизни вне опасности. Возраст потерпевших варьируется от 19 до 72 лет. Инцидент произошел в районе Куинс.

15 раненых и трое погибших. В Нью-Йорке мужчины в масках стреляли по людям-4

Трое являются известными членами одной из банд, которые, как полагают, были возможными целями стрельбы. Другие жертвы оказались случайными прохожими. На месте происшествия работает полиция, ведется расследование.

# Стрельба в США # Фотофакт

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