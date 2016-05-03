В Кении годовалая девочка три дня провела под обломками рухнувшей многоэтажки

Новости Кении. Маленькая девочка провела более 72 часов под обломками здания в Кении. Спасатели обнаружили годовалого ребенка при обследовании одного из секторов рухнувшей многоэтажки. У неё диагностировали сильное обезвоживание. В целом состояние малышки, которая провела под завалами без еды и воды около трёх суток, медики оценили как удовлетворительное.

Днём ранее спасатели заявили, что шансы найти выживших практически равны нулю, так как прошло слишком много времени с момента трагедии.

Напомню, семиэтажное здание рухнуло в Найроби в пятницу, 29 апреля. Погибли более 20 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.