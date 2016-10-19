В Берлине 19 октября началась встреча в нормандском формате

Немецкие СМИ называют визит российского президента сенсацией. Его не принимали в Берлине уже как четыре года.

Встреча стартовала в 18.30. Сначала за один стол сели Меркель, Олланд и Порошенко. Путин заранее предупредил, что присоединится немного позже.

В Берлине 19 октября свстретилась «нормандская четверка». Последний раз лидеры России, Украины, Франции и Германии собирались чуть больше года назад в Париже. До последнего возможность нынешних переговоров была под вопросом. Подтвердить ее смогли лишь накануне.

Участники встречи по-прежнему признают необходимость их соблюдения, однако толкуют это соглашение по-разному.

Самые важные вопросы – ситуация в Донбассе и выполнение минских договоренностей, которые зашли в тупик.

Новости Германии. В нормандском формате. В Берлине 19 октября вечером собрались лидеры России, Украины, Франции и Германии. Стороны планируют «сверить часы» по дальнейшему урегулированию кризиса на юго-востоке Украины.

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Политики отмечают, что обсуждения на «нормандском ужине» будут довольно непростыми.

Самые важные и наболевшие вопросы – ситуация в Донбассе и выполнение Минских соглашений, которые зашли в тупик.

К слову, альтернативы им нет до сих пор.

Петр Петровский, политолог:

Потребовалась та сторона, которая смогла усадить стороны за переговоры, собрать мировых лидеров и выработать ту повестку дня, которая требовалась для ухода от горячей фазы конфликта, отказа от конфликтогенности вообще.

Лидеры четырех стран неоднократно утверждали, что минские договоренности необходимо выполнять.

Ангела Меркель, канцлер Германии:

Выполнять минские договорённости не просто, но я абсолютно убеждена, что стоит настаивать на их реализации, так мы сможем избежать кровопролития.

Франсуа Олланд, президент Франции:

Обе стороны должны соблюдать режим прекращения огня. Страна, которая нарушит минские договоренности, столкнется с санкциями. Хотя наши намерения – не вводить санкции, а установить мир в Украине.

Усложнить сегодняшние переговоры может обстановка в Донбассе.

Она в последнее время обострилась: в районе Мариуполя бои перешли в круглосуточный режим.

За минувшие сутки общее количество выпущенных боеприпасов из тяжелого вооружения боевиков вновь превысило отметку 500. Бомбили и местных жителей. В нескольких поселках разрушены дома и коммуникации,

Прогнозируется, что встреча продлится долго и может даже до утра. Но завышать ожидания от переговоров не стоит, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.