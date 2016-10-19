Стрельба в Баварии: нападавший экстремист оказался рейхсбюргером

Новости Германии. В Германии экстремист открыл огонь по полицейским. Тяжело ранены четыре человека. ЧП произошло в небольшом баварском городке.

Правоохранители попытались изъять у местного ультраправого активиста оружие, однако тот отказался подчиниться.

В результате перестрелки преступник также был ранен и задержан.

Этот боевик оказался рейхсбюргером – так называются люди, которые не признают существование ФРГ и полагают себя гражданами Третьего рейха в границах 1937 года.

Они отрицают все государственные институты современной Германии. Они даже печатают собственные паспорта, которые являются декларацией политических убеждений, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.