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Стрельба в Баварии: нападавший экстремист оказался рейхсбюргером

19 октября 2016 16:20
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Новости Германии. В Германии экстремист открыл огонь по полицейским. Тяжело ранены четыре человека. ЧП произошло в небольшом баварском городке.

Правоохранители попытались изъять у местного ультраправого активиста оружие, однако тот отказался подчиниться.

В результате перестрелки преступник также был ранен и задержан.

Этот боевик оказался рейхсбюргером – так называются люди, которые не признают существование ФРГ и полагают себя гражданами Третьего рейха в границах 1937 года.

Они отрицают все государственные институты современной Германии. Они даже печатают собственные паспорта, которые являются декларацией политических убеждений, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

# Стрельба

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