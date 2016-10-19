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Иракский город Мосул покинули 900 беженцев

19 октября 2016 13:20
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Новости Ирака. После начала штурма иракского Мосула из города бежали более 900 человек. Беженцы едут в палаточный лагерь на территории Сирии. Там они будут находиться, пока ситуация в городе не стабилизируется.

В ООН опасаются, что под видом беженцев может скрыться часть боевиков.

Напомним, от террористов освобождено 20 населенных пунктов. Наземная военная операция в районе Мосула идет с начала недели. Освобождение города должно стать символом успешной борьбы с «Исламским государством», сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

# Исламское Государство

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