Иракский город Мосул покинули 900 беженцев

Новости Ирака. После начала штурма иракского Мосула из города бежали более 900 человек. Беженцы едут в палаточный лагерь на территории Сирии. Там они будут находиться, пока ситуация в городе не стабилизируется.

В ООН опасаются, что под видом беженцев может скрыться часть боевиков.

Напомним, от террористов освобождено 20 населенных пунктов. Наземная военная операция в районе Мосула идет с начала недели. Освобождение города должно стать символом успешной борьбы с «Исламским государством», сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.