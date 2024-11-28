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В Белом доме заявили, что США не намерены передавать ядерное оружие в Украину

28 ноября 2024 12:31
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Белый дом сообщил Newsweek, что Вашингтон не намерен передавать Киеву ядерное оружие. Это стало реакцией на заявление Дмитрия Медведева, в котором он усомнился в умственном состоянии тех, кто обсуждает такую вероятность. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее New York Times уже сообщала о предложении вернуть Украине ядерное оружие, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал безответственностью. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сказал, что передача Киеву ядерного оружия приведет к бесконтрольной эскалации конфликта.

На минувшей неделе президент России Владимир Путин одобрил обновленную ядерную стратегию, содержащую условия для использования Россией ядерного оружия. Российское ведомство рекомендовало другим странам ознакомиться с этим документом.

# Международная политика # Сергей Рябков # Дмитрий Песков # Владимир Путин

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