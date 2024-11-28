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Гол и пас Протаса помогли. «Вашингтон» обыграл «Тампу» в НХЛ

28 ноября 2024 11:24
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В матче регулярного чемпионата НХЛ хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» одержали верх над «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счетом 5:4. Об этом пишет РИА Новости.

Шайбы забросили Эндрю Манджапане, Алексей Протас, Дилан Строум, Джон Карлсон и том Уилсон. У «Тампы» шайбы на свой счет записали Брэйден Пойнт (3 шайбы) и Майкл Эйссимонт.

Вратарь «Молний» Василевский отразил 27 из 32 бросков, но Линдгрен из «Кэпиталз» загнал шайбу в собственные ворота, оформив хет-трик для Пойнта. 

Эта игра была четвертой для «Вашингтона» в сезоне 2024/25 без капитана Александра Овечкина, восстанавливающегося после перелома ноги. В трех предшествующих играх без него «Кэпиталз» потерпели два поражения и одержали одну победу.

# Хоккей # Алексей Протас # Александр Овечкин # Иван Мирошниченко # Андрей Василевский

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