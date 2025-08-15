По меньшей мере 60 человек погибли из-за наводнения на севере Индии

Разрушительные наводнения в северной Индии, вызванные мощными ливнями, унесли жизни по меньшей мере 60 человек. Цифра не окончательная. Продолжаются поиски пропавших без вести, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 160 человек удалось спасти специалистам. 38 выживших находятся в тяжелом состоянии. Особенно трагическая ситуация сложилась в городе Часоти. Потоки воды буквально снесли столовую, где в момент разгула стихии находилось множество паломников. Они держали путь к горной святыне.

Сразу после громкого звука я увидел, как хлынула вода. В этот момент здесь было около 150-200 человек. Я видел, как людей уносило течением. Они поднимали руки, прося о помощи. Но что я мог сделать? Просто ужас.

На место происшествия прибыли местная полиция и сотрудники службы реагирования на стихийные бедствия. К поисково-спасательным работам подключены армейские и военно-воздушные силы.