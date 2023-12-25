В Белграде вспыхнули массовые беспорядки из-за итогов парламентских выборов, передает РИА Новости.

В воскресение, 24 декабря, сторонники оппозиционного блока «Сербия против насилия» устроили блокаду у здания городской администрации. Протестующие разгромили палками и камнями стекла и двери Скупщины. Досталось и камерам видеонаблюдения. Сербская полиция применила против активистов спрей и слезоточивый газ.

Через некоторое время в толпе кто-то воспользовался дымовыми шашками, после чего протестующие отошли от здания администрации, но вскоре вернулись и снова начали забрасывать камнями полицию.

Президент Сербии Александр Вучич заявил в обращении к гражданам, что данные беспорядки на улицах Белграда являются попыткой лишить государство самостоятельности и суверенитета. Также Вучич поблагодарил партнерские иностранные спецслужбы, которые, как он заявлял, предупреждали Сербию о готовящихся демонстрациях.