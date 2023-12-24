Чем богаты – в Литве разрешили торговать гнилыми овощами

Власти прибалтийских стран пока не отвечают нам взаимностью и призывают своих граждан отказаться от поездок в Беларусь. Как мы уже поняли, эти призывы ни к чему не привели. И пока власти той же Литвы заняты сочинениями на белорусскую тему, в стране нарастают экономические и социальные проблемы, в том числе связанные с разрывом взаимодействия с нашей страной, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Так, порт Клайпеды по итогам 2023 года оказался практически на финансовом дне. Это подтверждают и данные Евростата. Единственный морской порт Литвы – худший в Северной Европе и на таких же позициях на континенте. В 2022-м через Клайпеду прошло на 23 % грузов меньше, чем годом ранее. Именно такую часть составляли белорусские калийные удобрения, от работы с которыми Вильнюс по собственной инициативе отказался. Ну и сейчас, можно сказать, отгребает полной ложкой. В Литве растет инфляция, цены на коммуналку и жилье, а еще и немецкие военные свалятся на местных налогоплательщиков уже в ближайшие годы.

Инфляция, дорогое жилье и коммуналка, низкие зарплаты – старые проблемы в новый год вынуждены тащить жители Литвы. Как балласт, те тянут в низ население уже давно. Но власти, уподобляясь более опытным западным коллегам, заняты проблемами других людей. Даже скорые президентские выборы, запланированные на март 2024-го, не стали поводом обратить внимание на собственных граждан. Зато Украина получила новую партию помощи от Литвы. Там в основном сухой паек, но чем богаты. А богаты, к слову, немногим.

В преддверии семейных праздников между некоторыми регионами Литвы ухудшилось, а где-то и вовсе исчезло транспортное сообщение. Перевозки по железной дороге также упали более чем на 20 %. Страдают от официальной позиции властей не только ж/д. Тысячи фур застряли в очереди на границе страны с Беларусью. Время в очереди занимает свыше 130 часов. Затягивать – уже известный прием Вильнюса. Причем применяют его в том числе в отношении дружественных стран. Ранее Литва обязалась разместить на своей территории бригаду Бундесвера, но теперь тянет резину.

Берлин подождет, а вот у жителей Литвы терпение оказалось не резиновым. Учителя в Литве вновь требуют повышения зарплаты. Прийти к соглашению с властями пока не удалось. Да и как это сделать? В бюджете на следующий год финансирование обороны впервые превысит 2 миллиарда евро. А вот рекордных инвестиций в сферу образования не анонсировано. В ходе предыдущих стачек правительство обещало обратить внимание на образовательный сектор. Но с тех пор прошло немало времени и у речей политиков уже истек срок годности. Впрочем, для Литвы это пустяки. Там даже продукты продают просроченные. Сейм разрешил их реализацию в течение 45 дней.

Андрюс Навицкас, глава профсоюза работников образования Литвы:

При принятии бюджета с нами должны были согласовать размер заработной платы. Указ предыдущего министра – это то, что забыло и о чем не до конца поняло Министерство образования. Беда не приходит одна – убедились власти Литвы. Следом за учителями забастовку организовали и представители здравоохранения. В городе Алитус сломался последний реанимобиль. В клиниках неприемлемые санитарные условия. Можно было бы соорудить и оборудовать новые. Но со стройкой в Литве тоже проблемы.

Рост цен в Прибалтике сегодня напоминает коронавирус. Распространяется быстро и заражает все больше семей. Пожалуй, тех, кого болезнь не коснулась, уже и не осталось. Десятки тысяч предпринимателей находятся на грани банкротства. Страдают в основном гостиничный и ресторанный бизнес. Покупательская способность падает, цены растут. Больше всего за последнее время подорожал печеночный паштет – на 40 %, за ним следуют груши, киви и оливки. Пусть и без прежней прибыли, но супермаркеты работают. От еды люди не откажутся, а вот от других радостей придется. Как предпочитают думать сами литовцы, на время. Но, как известно, нет ничего более постоянного, чем временное. Речь о покупке автомобилей. В цене выросли как новые, так и подержанные машины.