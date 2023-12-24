В Польше не утихает скандал вокруг государственного телеканала. Досталось даже «Белсату»

А тем временем поляки рискуют остаться без новогоднего огонька. Нет, у них причина не в атомных счетах за электричества. А в переделе сфер влияния. Это не отсылка к нашумевшему сериалу про Казань конца 1980-х, а современная Польша, где несколько дней была парализована работа государственного телеканала TVP. Вместо журналистов редакцию заняли члены партии ПиС. Хотя фактически так было и раньше, ведь телеканал обслуживал интересы правящей партии, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Но на неделе «писовцы» устроили в офисе TVP сидячую забастовку. А до этого даже дрались с новым руководством канала. К такому накалу страстей привело желание нового премьера уволить руководство и нелояльных сотрудников канала, обвинив их в пропаганде партии «Право и справедливость». В то же время, несмотря на лозунги о свободе слова, похоже, Туск планирует сохранить этот инструмент пропаганды, но набрать людей из оппозиционных редакций. Заместить сразу 3 000 человек сложно. Поэтому те, кто разжигал ненависть к мигрантам и скрывал факты насилия на границе, наверняка пригодятся и новой власти.

На TVP уже вышел первый выпуск новостей, но по традиции канал продолжает скрывать факты – не было ни слова о непопулярном миграционном соглашении, принятом ЕС, ни о выделении Сеймом дополнительных средств, чтобы покрыть убытки телевидения из бюджета, и, собственно, ничего не рассказали о захвате телевидения. Свобода слова, она такая, как, впрочем, и вся польская демократия. Но нам-то откуда знать?! Мы же о европейских свободах имеем весьма смутное представление. Хотя, как показывает варшавский пример, Европа тоже не блещет в этом плане.

Помните, как в разгар мигрантского кризиса на границе Польша запретила журналистам въезд в приграничные территории и что тогда советовали репортерам польские власти? Правильно, освещать события, находясь по ту сторону границы, и многие приехали. Ну а те, кто решил побороться за свободу слова с польским режимом, сражу же за это и поплатились. Журналистов RT-France арестовали, когда они приехали в приграничье. Кстати, руководство «белорусского» подразделения TVP – «Белсата» – переворот не поддержало и назвало его нарушением законности и произволом, а директора «Белсата» полиция вообще не пустила в здание. Скорее всего, и это руководство тоже попросят на улицу.

Мораль этой истории в том, что власть у соседей сейчас крайне непрочная, раскол в обществе углубляется. И закрытие телевидения – это только симптом общего кризиса, который проявился еще и на последнем заседании Сейма, где согласовывали бюджет и на которое депутаты от «Права и справедливости» не пришли. У них 194 голоса из 460. Видимо, все ушли телевидение защищать. Ведь еще непонятно, чьи грязные делишки могут стать достоянием общественности, а бюджет, видимо, сам себя согласует. И, похоже, политическое противостояние в Польше будет только возрастать.