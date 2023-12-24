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Австралия во власти природных стихий: жители страдают от наводнений и пожаров

24 декабря 2023 14:07
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Новости Австралии. Сильная жара накрыла Австралию. Большая часть страны находится под действием аномально высоких температур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Австралия во власти природных стихий: жители страдают от наводнений и пожаров-1

Только в одном штате Западная Австралия экстренные службы пытаются ликвидировать более 20 лесных пожаров. Местные власти проводят эвакуацию населения. В Сиднее и других южных городах наблюдается ухудшение качества воздуха.

Австралия во власти природных стихий: жители страдают от наводнений и пожаров-4

В то же время северо-восток страны уходит под воду. В штате Квинсленд спасатели эвакуируют жителей из затопленных районов. В регионе наблюдается повышение уровня воды в прибрежных городах.

# Природные катаклизмы # Новости Австралии

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