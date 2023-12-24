Австралия во власти природных стихий: жители страдают от наводнений и пожаров

Новости Австралии. Сильная жара накрыла Австралию. Большая часть страны находится под действием аномально высоких температур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Австралии. Сильная жара накрыла Австралию. Большая часть страны находится под действием аномально высоких температур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Только в одном штате Западная Австралия экстренные службы пытаются ликвидировать более 20 лесных пожаров. Местные власти проводят эвакуацию населения. В Сиднее и других южных городах наблюдается ухудшение качества воздуха.
В то же время северо-восток страны уходит под воду. В штате Квинсленд спасатели эвакуируют жителей из затопленных районов. В регионе наблюдается повышение уровня воды в прибрежных городах.