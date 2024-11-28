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630 пленных. Захарова объявила о готовности РФ к масштабному обмену с Украиной

28 ноября 2024 07:29
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Российская сторона согласна обменять военнопленных с Украиной по 630 человек с каждой стороны и приступить к подготовке будущих обменов. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет ТАСС.

Она подчеркнула, что Москва добивается налаживания конструктивного диалога и скорейшего возвращения военнопленных на Родину. По словам Захаровой, ранее Киев отказался принимать предложенных 935 военнопленных, так как «ему нужны в первую очередь иностранные наемники» и националисты. 

При этом она подчеркнула, что Россия оставляет за Украиной право самой решать, кого включать в процесс обмена, и что важно возвращение каждого из военнопленных, независимо от их религиозной или национальной принадлежности.

# Международная политика # Мария Захарова

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