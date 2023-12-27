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В Белграде сторонники прозападной оппозиции провели очередной митинг

27 декабря 2023 20:14
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Сторонники прозападной оппозиции провели очередной митинг в Белграде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Белграде сторонники прозападной оппозиции провели очередной митинг-1

Движение теряет популярность. Участников немного относительно предыдущих шествий – всего несколько десятков человек. И сам митинг прошел мирно, полиции не пришлось вмешиваться в происходящее. Протестующие призывают студентов выходить на улицы, они заявили, что сегодня их цель – мобилизовать людей. Однако пока это не удается.

# Акции протеста # Новости Сербии

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