В Белграде сторонники прозападной оппозиции провели очередной митинг

Движение теряет популярность. Участников немного относительно предыдущих шествий – всего несколько десятков человек. И сам митинг прошел мирно, полиции не пришлось вмешиваться в происходящее. Протестующие призывают студентов выходить на улицы, они заявили, что сегодня их цель – мобилизовать людей. Однако пока это не удается.