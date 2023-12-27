Президент Польши представил на согласование новый проект закона о бюджете. Он будет отправлен премьер-министру страны Дональду Туску, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Предыдущая версия вызвала немало споров. Анджей Дуда наложил вето на бюджетный закон. Он предусматривал 3 миллиарда злотых на государственные СМИ. Это и вызвало недовольство польского президента.

Напомним, 20 декабря новое правительство отключило от эфира общественное телевидение и уволило руководителей всех государственных СМИ, объяснив это необходимостью «восстановить беспристрастность».