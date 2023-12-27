Дефицит лекарств в Эстонии – не хватает 450 видов препаратов

Дефицит лекарств в Эстонии. По состоянию на конец 2023 года в стране не хватает 450 видов препаратов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это связано с повышенным спросом. Кроме того, фиксируется и недостаток сырья для производства. Проблему ощутили не только жители Эстонии, но и медучреждения республики. Об этом заявили в Департаменте лекарственных средств. Врачи призывают найти решение вопроса как можно скорее. Из-за нехватки ряда препаратов приходится предлагать пациентам аналоги, которые зачастую уступают в качестве.