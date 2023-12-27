ВС России взяли важный опорный пункт ВСУ на Донецком направлении

Источник в группе войск «Юг» рассказал, что штурмовая авиация 20-й мотострелковой части взяла под свой контроль один из важных пунктов базирования ВСУ на Донецком направлении. Российские военные приблизились к позициям врага, уничтожили двух солдат ВСУ, одного ранили и взяли в плен. Об этом пишет РИА Новости.

Также был взят арсенал западных образцов оружия, в том числе десять NLAW, 5 Javelin, 4 шведских ручных гранатометов AT-4, боеприпасы, приборы наблюдения и связи, противогазы иностранного производства. Все участники предстали к ордену Мужества. Российские войска освободили Марьинку, что позволило лучше защищать столицу ДНР от атак украинских войск.