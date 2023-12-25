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В Белграде митингующие блокировали улицу перед зданием Министерства госуправления

25 декабря 2023 19:13
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В Белграде новая акция протеста. Митингующие блокировали улицу перед зданием Министерства госуправления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Белграде митингующие блокировали улицу перед зданием Министерства госуправления-1

Демонстрация организована оппозиционной коалицией. Она проиграла на парламентских выборах в Сербии неделю назад. Накануне ее сторонники пытались взять штурмом городскую администрацию Белграда. Протестующие, несогласные с результатами всенародного голосования, перекрыли движение перед избиркомом, жгли файеры, забрасывали здание камнями. Не обошлось без столкновений с полицией. Около 30 стражей порядка пострадали. Позже исполняющий обязанности мэра сербской столицы опубликовал в своих соцсетях видео с ущербом от ночных беспорядков. Глава государства выступил с экстренным сообщением и пообещал найти всех зачинщиков и участников хаоса.

# Акции протеста # Новости Сербии

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