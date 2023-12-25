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Экономика – это основа. Маск прокомментировал провал США по производству истребителей

25 декабря 2023 14:29
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Основатель Tesla и SpaceX американский миллиардер Илон Маск согласился с мнением безнесмена Дэвида Сакса, который высказался на своей странице в соцсети X, что в любом затяжном конфликте побеждает тот, кто может с наименьшими затратами и в течение более долгого времени производить боеприпасы в больших масштабах, передает РИА Новости.

«Экономическая мощь – основа, которая позволяет вести войны и побеждать», – поддержал Маск.

Дэвид Сакс изначально отреагировал на новость о том, что производство истребителей пятого поколения F-35 обходится слишком дорого для экономики США, и по сути эта программа оказалось полностью провальной.

# Международная политика

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