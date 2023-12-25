Жгут костры от злых духов и готовят «шоколадное полено». Как отмечают Рождество в странах Запада?

Масштабно отмечают Рождество европейские страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Правда, каждая по-своему. Например, в Испании на Рождество принято разжигать костры. Считается, что это отгоняет злых духов.

В Италии детям приносит подарки не только Санта-Клаус, но и справедливая волшебница Бефана, которая непослушным ребятам оставляет уголек вместо презента.