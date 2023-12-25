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Жгут костры от злых духов и готовят «шоколадное полено». Как отмечают Рождество в странах Запада?

25 декабря 2023 14:45
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Масштабно отмечают Рождество европейские страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Правда, каждая по-своему. Например, в Испании на Рождество принято разжигать костры. Считается, что это отгоняет злых духов.

Жгут костры от злых духов и готовят «шоколадное полено». Как отмечают Рождество в странах Запада?-1

В Италии детям приносит подарки не только Санта-Клаус, но и справедливая волшебница Бефана, которая непослушным ребятам оставляет уголек вместо презента.

Жгут костры от злых духов и готовят «шоколадное полено». Как отмечают Рождество в странах Запада?-4

А во Франции жители готовят так называемый Буш де Ноэль, что переводится как «шоколадное полено». Это традиционный бисквитный рулет с начинкой из крема и каштанов.

# Праздничные даты

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