Трагические новости пришли из Белгорода. ВСУ нанесли удары по гражданским объектам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В результате обстрелов оказались повреждены десятки жилых домов. Один из снарядов попал в многоквартирный дом и взорвался, обрушив пролеты сразу нескольких этажей.

По предварительным данным, пострадали около 19 человек, экстренные службы сразу же прибыли на место теракта и приступили к поиску выживших. Однако во время разбора завалов произошла еще одна трагедия: на отряд спасателей рухнул фрагмент крыши.

После полного обрушения подъезда с 10-го по 1-й этаж экстренные службы мобилизовали все возможные силы для поиска пропавших. К месту ЧП прибыл и глава региона Вячеслав Гладков.