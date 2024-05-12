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В Белгороде обрушился подъезд жилого дома – ВСУ атакуют гражданские объекты

12 мая 2024 13:59
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Трагические новости пришли из Белгорода. ВСУ нанесли удары по гражданским объектам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В результате обстрелов оказались повреждены десятки жилых домов. Один из снарядов попал в многоквартирный дом и взорвался, обрушив пролеты сразу нескольких этажей.

В Белгороде обрушился подъезд жилого дома – ВСУ атакуют гражданские объекты-1

По предварительным данным, пострадали около 19 человек, экстренные службы сразу же прибыли на место теракта и приступили к поиску выживших. Однако во время разбора завалов произошла еще одна трагедия: на отряд спасателей рухнул фрагмент крыши.

В Белгороде обрушился подъезд жилого дома – ВСУ атакуют гражданские объекты-4

После полного обрушения подъезда с 10-го по 1-й этаж экстренные службы мобилизовали все возможные силы для поиска пропавших. К месту ЧП прибыл и глава региона Вячеслав Гладков.

В Белгороде обрушился подъезд жилого дома – ВСУ атакуют гражданские объекты-7

К этому времени удалось спасти шесть человек, включая двух детей. О погибших пока информации нет. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту теракта. Украинские власти никак не отреагировали на происшествие, продолжив наносить удары даже во время спасательной операции.

# Обрушение дома # Новости России

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