За сутки Вооруженные силы России уничтожили несколько единиц авиационной техники ВСУ, в том числе четыре вертолета Ми-24, самолет МиГ-29 и вертолет Ми-8. Это случилось в районе Манвеловки в Днепропетровской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Помимо этого, были поражены военная техника и живой силы противника в 131 районе спецоперации. Было уничтожено 36 БПЛА, 23 ракеты, 8 тактических ракет и управляемый авиационный снаряд производства Франции.

Ранее стало известно, что группа войск «Север» уничтожила позиции ВСУ с помощью системы «Град». Ранее, 21 апреля, был сбит украинский самолет МиГ-29.