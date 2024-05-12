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Минобороны РФ: за сутки ВС России уничтожили МиГ-29 и вертолет Ми-8

12 мая 2024 13:04
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За сутки Вооруженные силы России уничтожили несколько единиц авиационной техники ВСУ, в том числе четыре вертолета Ми-24, самолет МиГ-29 и вертолет Ми-8. Это случилось в районе Манвеловки в Днепропетровской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Помимо этого, были поражены военная техника и живой силы противника в 131 районе спецоперации. Было уничтожено 36 БПЛА, 23 ракеты, 8 тактических ракет и управляемый авиационный снаряд производства Франции.

Ранее стало известно, что группа войск «Север» уничтожила позиции ВСУ с помощью системы «Град». Ранее, 21 апреля, был сбит украинский самолет МиГ-29.

# Оружие и боеприпасы

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