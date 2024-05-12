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В Варшаве локализовали крупное возгорание ТЦ

12 мая 2024 12:21
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Пожар в торговом центре в Варшаве был локализован спасателями Польши, сообщает правительственный центр безопасности. Об этом пишет РИА Новости.

Жителям столицы и прилегающих районов было рекомендовано сидеть дома и избегать места происшествия. В ликвидации пожара было задействовано 58 единиц техники и около 180 спасателей. 

Строение ТЦ было уничтожено, причина пожара пока неизвестна. Старший комендант пожарной бригады предполагает, что быстрое распространения огня могло быть связано с присутствием большого количества легковоспламеняющихся материалов.

# Пожар

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