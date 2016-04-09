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В Бельгии задержан пособник организаторов парижских терактов и участник атаки в Брюсселе

09 апреля 2016 10:34
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Новости Бельгии. В Бельгии задержан пособник организаторов парижских терактов и участник атаки в Брюсселе. Мужчина был снят камерами видеонаблюдения на одной из автозаправок в Париже за 2 дня до терактов. Он был за рулем машины, которую позже использовали экстремисты.

Всего в ходе спецоперации задержаны пять человек. Среди них – Усама Крайем, который также может быть причастен к терактам. В день атак он был в метро Брюсселя. Последнее время он жил по фальшивым документам, что затрудняло его поимку.

Информации об остальных троих подозреваемых пока нет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Теракт # Усама Крайем

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