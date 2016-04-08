В Великобритании потребовали отставки премьер-министра страны из-за связей с панамскими офшорами

Новости Великобритании. В Великобритании потребовали отставки Дэвида Кэмерона из-за панамского досье. Об этом заявили сразу несколько видных британских парламентариев. Премьер-министр уже признался, что действительно у него были акции в офшорной компании отца. Однако до того, как он стал главой правительства. Продал он их в 2010 году перед тем, как вступил в должность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ранее премьер заявлял, что не участвует в офшорной деятельности. В свою очередь, на Даунинг-стрит традиционно отказывались отвечать на вопросы о возможных средствах Кэмерона в офшорах, называя это «частным делом» семьи политика.