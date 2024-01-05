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В метро Нью-Йорка столкнулись поезда – 26 человек ранены

05 января 2024 08:43
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26 человек ранены во время аварии в метро Нью-Йорка: пассажирский поезд столкнулся с техническим составом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В метро Нью-Йорка столкнулись поезда – 26 человек ранены-1

Несколько вагонов сошли с рельсов. Жертв удалось избежать благодаря низкой скорости поезда. Спасатели эвакуировали около 300 человек. Несколько пострадавших доставлены в больницы. Авария нарушила работу нью-йоркской подземки, одной из самых загруженных в мире.

# Авария

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