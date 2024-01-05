Прямой эфир

Минобороны РФ: средства ПВО сбили 10 ракет ВСУ над территорией Крыма

05 января 2024 08:10
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Минобороны РФ доложило, что системы ПВО сорвали попытку украинских Вооруженных сил атаковать Крым с помощью ракет. Десять ракет Украины были уничтожены над Крымом. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об успешном отбитии атаки на город и призвал соблюдать тишину и не публиковать видео с работой систем ПВО.  Он также отметил, что данная отраженная атака была самой массированной за последнее время, в ее результате один человек получил ранения.

Вооруженные силы Украины регулярно подвергают обстрелам российские приграничные районы, но российские военные успешно предотвращают эти попытки. В Севастополе и Крыму установлен желтый уровень террористической опасности.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
КНДР запустила 200 снарядов в сторону Южной Кореи
05 января 2024 07:59

КНДР запустила 200 снарядов в сторону Южной Кореи

Шторм Хэнк обрушился на Европу: в Германии появилась угроза разрушения дамб
05 января 2024 07:46

Шторм Хэнк обрушился на Европу: в Германии появилась угроза разрушения дамб

Из-за теракта в Иране и протестов в Ливии начали расти цены на нефть
05 января 2024 07:44

Из-за теракта в Иране и протестов в Ливии начали расти цены на нефть