Минобороны РФ: средства ПВО сбили 10 ракет ВСУ над территорией Крыма

Минобороны РФ доложило, что системы ПВО сорвали попытку украинских Вооруженных сил атаковать Крым с помощью ракет. Десять ракет Украины были уничтожены над Крымом. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об успешном отбитии атаки на город и призвал соблюдать тишину и не публиковать видео с работой систем ПВО. Он также отметил, что данная отраженная атака была самой массированной за последнее время, в ее результате один человек получил ранения.

Вооруженные силы Украины регулярно подвергают обстрелам российские приграничные районы, но российские военные успешно предотвращают эти попытки. В Севастополе и Крыму установлен желтый уровень террористической опасности.