КНДР запустила 200 снарядов в сторону Южной Кореи

В ответ на обстрелы КНДР Вооруженные силы Южной Кореи проводят учения с боевыми стрельбами в окрестностях островов Ёнпхёндо и Пэннёндо. Об этом пишет ТАСС.

В учениях участвовали подразделения морской пехоты и использовались самоходные артиллерийские установки K9. Это были первые учения с боевыми стрельбами после заключения межкорейского соглашения о сокращении напряженности в военной сфере в 2018 году.

Сегодня, в пятницу, около 3:00-5:00 по московскому времени прибрежная артиллерия КНДР произвела более 200 выстрелов в направлении этих островов, но обошлось без жертв. Чуть ранее на этих островах объявили эвакуацию. В 2010 году в районе этих островов произошла артиллерийская перестрелка, которая закончилась человеческими жертвами.