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Росавиация готовит протест из-за инцидента с самолётом-разведчиком НАТО

05 декабря 2021 12:17
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Новости России. Росавиация готовит протест из-за инцидента с самолетом-разведчиком НАТО, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как заявили в ведомстве, активность полетов Альянса у российских границ создает риски для гражданских судов.  

Росавиация готовит протест из-за инцидента с самолётом-разведчиком НАТО-1

4 декабря над Черным морем самолет НАТО создал проблемы сразу для двух пассажирских бортов и едва не столкнулся с одним из них. Самолет-разведчик приблизился к лайнеру «Аэрофлота» почти на 20 метров, при этом не отвечая на запросы диспетчеров. Чтобы избежать столкновения, командование пассажирского борта приняло решение экстренно изменить направление. Кроме «Аэрофлота» внезапно снижаться пришлось и мальтийскому бизнес-джету.  

# Авиация # Фотофакт

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