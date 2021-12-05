Росавиация готовит протест из-за инцидента с самолётом-разведчиком НАТО

Новости России. Росавиация готовит протест из-за инцидента с самолетом-разведчиком НАТО, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как заявили в ведомстве, активность полетов Альянса у российских границ создает риски для гражданских судов.

4 декабря над Черным морем самолет НАТО создал проблемы сразу для двух пассажирских бортов и едва не столкнулся с одним из них. Самолет-разведчик приблизился к лайнеру «Аэрофлота» почти на 20 метров, при этом не отвечая на запросы диспетчеров. Чтобы избежать столкновения, командование пассажирского борта приняло решение экстренно изменить направление. Кроме «Аэрофлота» внезапно снижаться пришлось и мальтийскому бизнес-джету.