В Барселоне протестующие вышли на улицы с требованием отмены зелёных паспортов

Новости Испании. В Барселоне люди вышли на улицы города, чтобы выразить свое недовольство правительственными решениями по борьбе с пандемией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сотни демонстрантов протестуют против зеленых паспортов и ковидных ограничений. В стране сертификат о вакцинации обязателен для посещения большинства общественных мест, включая бары, рестораны, спортивные залы и дома престарелых.