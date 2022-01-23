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В Барселоне протестующие вышли на улицы с требованием отмены зелёных паспортов

23 января 2022 11:49
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Новости Испании. В Барселоне люди вышли на улицы города, чтобы выразить свое недовольство правительственными решениями по борьбе с пандемией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Барселоне протестующие вышли на улицы с требованием отмены зелёных паспортов-1

Сотни демонстрантов протестуют против зеленых паспортов и ковидных ограничений. В стране сертификат о вакцинации обязателен для посещения большинства общественных мест, включая бары, рестораны, спортивные залы и дома престарелых.  

В Барселоне протестующие вышли на улицы с требованием отмены зелёных паспортов-4

При этом уровень вакцинации в Испании достигает почти 80 %. Поэтому, по мнению экспертов, стране удалось избежать последней волны заражений, охвативших Европу.

# Коронавирус # Фотофакт

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