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В Британии выросло число краж на фермах

08 июня 2023 06:43
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Новости Британии. Британские сельхозпроизводители могут остаться без техники. И дело не в сокращении производства. Ее просто крадут. За год количество таких преступлений выросло в четыре раза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Британии выросло число краж на фермах-1

Чаще всего воруют тракторы, комбайны и системы навигации. По словам возмущенных фермеров, это явление стало похоже на пандемию. Теперь неважно, заперт ли трактор в зернохранилище или остался во дворе с видеонаблюдением, его все равно украдут. Полиция вместо реальной помощи советует усилить меры безопасности, иметь фотографии техники и ее серийных номеров.

# Экономический кризис # Новости Великобритании # Фотофакт

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