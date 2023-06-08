В Британии выросло число краж на фермах

Новости Британии. Британские сельхозпроизводители могут остаться без техники. И дело не в сокращении производства. Ее просто крадут. За год количество таких преступлений выросло в четыре раза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чаще всего воруют тракторы, комбайны и системы навигации. По словам возмущенных фермеров, это явление стало похоже на пандемию. Теперь неважно, заперт ли трактор в зернохранилище или остался во дворе с видеонаблюдением, его все равно украдут. Полиция вместо реальной помощи советует усилить меры безопасности, иметь фотографии техники и ее серийных номеров.