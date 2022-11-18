В Бангкоке полиция жёстко разогнала демонстрантов, протестующих против саммита АТЭС

Новости Таиланда. В Бангкоке полиция резиновыми пулями разогнала демонстрантов, протестующих против саммита АТЭС, который там открылся 18 ноября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сотни людей шли к зданию, где проходит встреча лидеров группы Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, но наткнулись на полицейский кордон.

Митингующие в желании прорваться сквозь оцепление стали бросать в правоохранителей камни и бутылки и даже пытались перевернуть патрульную машину. Для того чтобы утихомирить разгоряченную толпу, полиции пришлось применить дубинки и даже резиновые пули.