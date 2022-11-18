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В Бангкоке полиция жёстко разогнала демонстрантов, протестующих против саммита АТЭС

18 ноября 2022 12:06
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Новости Таиланда. В Бангкоке полиция резиновыми пулями разогнала демонстрантов, протестующих против саммита АТЭС, который там открылся 18 ноября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сотни людей шли к зданию, где проходит встреча лидеров группы Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, но наткнулись на полицейский кордон.

В Бангкоке полиция жёстко разогнала демонстрантов, протестующих против саммита АТЭС-1

Митингующие в желании прорваться сквозь оцепление стали бросать в правоохранителей камни и бутылки и даже пытались перевернуть патрульную машину. Для того чтобы утихомирить разгоряченную толпу, полиции пришлось применить дубинки и даже резиновые пули.

В Бангкоке полиция жёстко разогнала демонстрантов, протестующих против саммита АТЭС-4

Сам саммит будет состоять из двух пленарных заседаний на тему сбалансированного, всеобъемлющего и устойчивого роста, развития торговли и инвестиций.

# Акции протеста # Новости Таиланда # Фотофакт

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