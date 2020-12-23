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«Америка прежде всего». США не пускает европейские компании на китайский рынок

23 декабря 2020 20:43
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Односторонние санкции США закрывают компаниям из ЕС доступ на китайский рынок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такое мнение высказали руководители европейских технологических компаний и дипломаты Евросоюза.

«Америка прежде всего». США не пускает европейские компании на китайский рынок-1

Санкционный режим Вашингтона проводит торговую политику под девизом «Америка прежде всего», вынуждая представителей других стран уйти с рынка КНР. Так, глава одной крупной компании из ЕС сообщил, что ей в свое время запретили поставлять компоненты китайским покупателям из-за подозрений, что они могут быть использованы в военных целях. Но рынок таких компонентов был быстро заполнен американскими поставщиками, которые продавали их через посредников.

# Международная политика # Фотофакт

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