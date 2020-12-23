«Америка прежде всего». США не пускает европейские компании на китайский рынок

Санкционный режим Вашингтона проводит торговую политику под девизом «Америка прежде всего», вынуждая представителей других стран уйти с рынка КНР. Так, глава одной крупной компании из ЕС сообщил, что ей в свое время запретили поставлять компоненты китайским покупателям из-за подозрений, что они могут быть использованы в военных целях. Но рынок таких компонентов был быстро заполнен американскими поставщиками, которые продавали их через посредников.