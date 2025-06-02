В Балтийском море начинаются учения НАТО

В Балтийском море начинаются крупные учения военно-морских сил НАТО «Baltops-2025», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В них задействованы более 50 различных типов кораблей из США, Германии, Польши и Великобритании. Об этом сообщили в польском Министерстве обороны.

Полигоном для маневров станет практически вся акватория Балтики – от Дании до Финляндии. Международная флотилия будет отрабатывать взаимодействие при патрулировании, охране стратегических объектов и отражении нападения противника. В задачу экипажей входит поиск и уничтожение судов противника, в том числе подводных беспилотников. В учениях кроме кораблей задействована и морская авиация.