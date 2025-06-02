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Турция надеется, что переговоры приведут к встрече Путина и Зеленского

02 июня 2025 10:41
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Турция надеется, что переговоры приведут к встрече Путина и Зеленского-0

Власти Турции рассчитывают, что переговоры России и Украины в Стамбуле приведут к встрече Владимира Путина и Владимира Зеленского, но об этом пока говорить рано. Об этом пишет РИА Новости.

Встреча представителей делегаций должна пройти во дворце Чираган в 13:00 по московскому времени, где со вступительной речью выступит министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду на проведение саммита с участием руководителей России, Украины и США для достижения устойчивого прекращения огня.

Фото: pixabay

# Международная политика

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