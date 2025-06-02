Украинская делегация прибыла к месту проведения переговоров с РФ в Стамбуле

Украинская делегация прибыла в Стамбул для участия во втором раунде переговоров с Россией. Москва согласна предоставить меморандум по урегулированию и предлагает обмен документами, отображающими позиции сторон. Об этом пишет РИА Новости.



Ранее глава российского государства Владимир Путин сделал предложение Киеву возобновить переговорный процесс без предварительных условий. Переговоры 15 мая не состоялись, но на следующий день стороны обсуждали возможность прекращения огня. Россия заявила о готовности продолжать диалог.