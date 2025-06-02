В рамках новой оборонной стратегии Великобритания заявила о переходе к режиму «готовности к войне». По словам премьер-министра Кира Стармера, вооруженные силы должны быть подготовлены к сдерживанию угроз со стороны государств с современным оружием. Об этом пишет РИА Новости.

Правительство намерено увеличить военные ассигнования до 2,5 % ВВП к 2027 году и до 3 % в будущем. В Стратегическом обзоре обороны будут затронуты вопросы безопасности, модернизация армии и ядерная доктрина.

Россия, в ответ, утверждает, что активность НАТО вблизи ее рубежей растет, и выражает озабоченность растущим военным присутствием альянса в Европе. Москва же подчеркивает, что не будет угрожать другим странам, но будет реагировать на потенциальные риски.