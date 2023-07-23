Прямой эфир

В Багдаде прошла акция протеста в ответ на митинги в Дании и Швеции

23 июля 2023 11:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Исламский мир охватила новая волна протестов. Многотысячная акция прошла в столице Ирака, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Багдаде прошла акция протеста в ответ на митинги в Дании и Швеции-1

Поводом для демонстраций в Багдаде стали антиисламские митинги в Дании и Швеции. Два дня назад в Копенгагене местные радикалы сожгли священную для мусульман книгу. Акцию провели у иракского посольства. Удивительно, что охранял зачинщиков откровенной провокации внушительный наряд полиции. Ранее такие акции проходили и в Швеции. И также с разрешения правоохранителей и властей. Главам европейских дипмиссий заявлены протесты. Ирак выслал шведского посла.

У посольства Ирака в Копенгагене сожгли Коран. Подробнее здесь.

# Акции протеста # Новости Ирака # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Трамп назвал безумием возможное присоединение Украины к НАТО
23 июля 2023 11:55

Трамп назвал безумием возможное присоединение Украины к НАТО

Кризисный штаб открыли на Родосе. Из-за аномальной жары эвакуировано 15 тыс. человек
23 июля 2023 11:50

Кризисный штаб открыли на Родосе. Из-за аномальной жары эвакуировано 15 тыс. человек

News24: Макрона не пригласили на саммит БРИКС, хотя ранее он просил об этом
23 июля 2023 11:47

News24: Макрона не пригласили на саммит БРИКС, хотя ранее он просил об этом