В Багдаде прошла акция протеста в ответ на митинги в Дании и Швеции

Поводом для демонстраций в Багдаде стали антиисламские митинги в Дании и Швеции. Два дня назад в Копенгагене местные радикалы сожгли священную для мусульман книгу. Акцию провели у иракского посольства. Удивительно, что охранял зачинщиков откровенной провокации внушительный наряд полиции. Ранее такие акции проходили и в Швеции. И также с разрешения правоохранителей и властей. Главам европейских дипмиссий заявлены протесты. Ирак выслал шведского посла.

У посольства Ирака в Копенгагене сожгли Коран. Подробнее здесь.