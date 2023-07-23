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News24: Макрона не пригласили на саммит БРИКС, хотя ранее он просил об этом

23 июля 2023 11:47
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Президент Франции Эммануэль Макрон ранее запрашивал возможность участия в саммите БРИКС, который состоится в августе в Йоханнесбурге, но такого приглашения получено не было. Об этом информирует местный портал News24, передает РИА Новости.

Ранее издание Opinion сообщало, что с просьбой об участии в саммите Макрон обращался к президенту ЮАР Сирилу Рамафосе. Впрочем, лидер Южно-Африканской Республики удивился такой просьбе. Представители страны не дали ответа на вопрос о возможности присутствия на саммите других мировых лидеров. Пресс-секретарь Рамафосы заявил, что ему не было известно о просьбе Макрона.

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна отметила, что участие Макрона в саммите БРИКС было бы хорошей идеей, однако страны Запада, такие как США, Великобритания и Франция, не были приглашены.

# Международная политика # Эммануэль Макрон # Сирил Рамафоса

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