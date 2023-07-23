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Кризисный штаб открыли на Родосе. Из-за аномальной жары эвакуировано 15 тыс. человек

23 июля 2023 11:50
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Новости Греции. Кризисный штаб открыли на греческом Родосе. Здесь проводится эвакуация местных жителей и туристов по суше и морю, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Также создан центр временного размещения для людей из пострадавших от пожаров районов. Его открыли на базе средней школы. В безопасные места перебрались уже 15 тысяч человек, столько же еще ожидают своей очереди.

Кризисный штаб открыли на Родосе. Из-за аномальной жары эвакуировано 15 тыс. человек-1

Остров объят пламенем, которое подбирается все ближе к жилым домам. Люди вынуждены уезжать в безопасные районы. Для этого задействованы суда береговой охраны и десятки частных лодок. Из желающих покинуть остров выстраиваются очереди.

Кризисный штаб открыли на Родосе. Из-за аномальной жары эвакуировано 15 тыс. человек-4

Власти предупреждают, что ситуация с лесными пожарами будет усугубляться. Стоит жара +45 °C, сухая растительность вспыхивает, как спичка. Почти неделю в стране бушуют лесные пожары. Борьбу с пламенем ведут не только местные спасатели, ряд стран предложили свою помощь. Тушением огня на острове занимаются также экстренные службы Словакии.

# Погода # Новости Греции # Фотофакт

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