Кризисный штаб открыли на Родосе. Из-за аномальной жары эвакуировано 15 тыс. человек
Новости Греции. Кризисный штаб открыли на греческом Родосе. Здесь проводится эвакуация местных жителей и туристов по суше и морю, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Также создан центр временного размещения для людей из пострадавших от пожаров районов. Его открыли на базе средней школы. В безопасные места перебрались уже 15 тысяч человек, столько же еще ожидают своей очереди.
Остров объят пламенем, которое подбирается все ближе к жилым домам. Люди вынуждены уезжать в безопасные районы. Для этого задействованы суда береговой охраны и десятки частных лодок. Из желающих покинуть остров выстраиваются очереди.
Власти предупреждают, что ситуация с лесными пожарами будет усугубляться. Стоит жара +45 °C, сухая растительность вспыхивает, как спичка. Почти неделю в стране бушуют лесные пожары. Борьбу с пламенем ведут не только местные спасатели, ряд стран предложили свою помощь. Тушением огня на острове занимаются также экстренные службы Словакии.