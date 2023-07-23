Кризисный штаб открыли на Родосе. Из-за аномальной жары эвакуировано 15 тыс. человек

Новости Греции. Кризисный штаб открыли на греческом Родосе. Здесь проводится эвакуация местных жителей и туристов по суше и морю, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Также создан центр временного размещения для людей из пострадавших от пожаров районов. Его открыли на базе средней школы. В безопасные места перебрались уже 15 тысяч человек, столько же еще ожидают своей очереди.