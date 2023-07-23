Трамп назвал безумием возможное присоединение Украины к НАТО

Трамп снова жестко «прошелся» по Украине. Экс-президент США назвал безумием возможное присоединение страны к НАТО, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такое заявление политик сделал в видеообращении. Он отметил, что администрация Штатов во главе с Байденом втягивает страну в третью мировую войну. Ранее Трамп заявлял о проблемах в оборонном секторе государства. Бывший лидер отметил опустошенные арсеналы и казну США. При этом обвинив в ситуации правительство и своего оппонента в предвыборной гонке Джо Байдена.