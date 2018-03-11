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В Азербайджане столкнулись микроавтобус, в котором находились школьники, и грузовой автомобиль

11 марта 2018 11:31
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Новости Азербайджана. В Азербайджане в аварию попал микроавтобус со школьниками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Азербайджане столкнулись микроавтобус, в котором находились школьники, и грузовой автомобиль -1

Пострадали 19 подростков. Двое из них в тяжелом состоянии. Известно, что девятиклассники ехали на выпускные экзамены. На узком участке дороги произошло столкновение автобуса и грузового автомобиля. На месте происшествия работают сотрудники дорожной полиции. Им предстоит установить виновных и причины ДТП.

В Азербайджане столкнулись микроавтобус, в котором находились школьники, и грузовой автомобиль -4

# Фотофакт # Авария

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