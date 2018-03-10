За участие в террористической деятельности и незаконное владение оружием в Египте к высшей мере наказания приговорили 10 человек

Новости Египта. К высшей мере наказания в Египте приговорили 10 человек. Еще пятеро получили пожизненные сроки заключения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным следствия, все подсудимые, незаконно владевшие огнестрельным оружием, принимали участие в террористической деятельности. Также они были организаторами экстремистской ячейки, в задачу которой входило нападения на патрули, контрольно-пропускные пункты, военные базы, организация терактов в местах скопления мирных граждан.