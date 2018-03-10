Прямой эфир
  • Главная страница
  • Новости
  • В мире
  • За участие в террористической деятельности и незаконное владение оружием в Египте к высшей мере наказания приговорили 10 человек

За участие в террористической деятельности и незаконное владение оружием в Египте к высшей мере наказания приговорили 10 человек

10 марта 2018 18:18
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Египта. К высшей мере наказания в Египте приговорили 10 человек. Еще пятеро получили пожизненные сроки заключения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За участие в террористической деятельности и незаконное владение оружием в Египте к высшей мере наказания приговорили 10 человек-1

По данным следствия, все подсудимые, незаконно владевшие огнестрельным оружием, принимали участие в террористической деятельности. Также они были организаторами экстремистской ячейки, в задачу которой входило нападения на патрули, контрольно-пропускные пункты, военные базы, организация терактов в местах скопления мирных граждан.

# Фотофакт # Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Массовые митинги в Словакии: участники протеста требуют досрочных парламентских выборов
10 марта 2018 15:17

Массовые митинги в Словакии: участники протеста требуют досрочных парламентских выборов

В Мичигане в результате непогоды на скоростной магистрали столкнулись около 60 автомобилей
10 марта 2018 15:08

В Мичигане в результате непогоды на скоростной магистрали столкнулись около 60 автомобилей

В Калифорнии вооруженный мужчина захватил троих сотрудников дома ветеранов, расстрелял их и покончил жизнь самоубийством
10 марта 2018 13:06

В Калифорнии вооруженный мужчина захватил троих сотрудников дома ветеранов, расстрелял их и покончил жизнь самоубийством