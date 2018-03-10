В Индии леопард забрёл в город и вызвал панику местных жителей

Хищника местные жители обнаружили в жилых кварталах города Индаур. Дикое животное, видимо, заблудилось в строениях и вело себя крайне агрессивно. От атаки леопарда пострадали несколько человек. Одному из них потребовалась срочная медицинская помощь.

Прибывшие на место инцидента специалисты пытались поймать хищника с помощью сетки, однако ему удалось вырваться из ловушки. Через несколько часов сотрудники зоослужбы все же усыпили зверя с помощью транквилизаторов. Чуть позже его выпустят на волю.