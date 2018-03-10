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В Индии леопард забрёл в город и вызвал панику местных жителей

10 марта 2018 18:26
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Новости Индии. В Индии леопард забрел в город, вызвав настоящую панику, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Индии леопард забрёл в город и вызвал панику местных жителей -1

Хищника местные жители обнаружили в жилых кварталах города Индаур. Дикое животное, видимо, заблудилось в строениях и вело себя крайне агрессивно. От атаки леопарда пострадали несколько человек. Одному из них потребовалась срочная медицинская помощь.

В Индии леопард забрёл в город и вызвал панику местных жителей -3

Прибывшие на место инцидента специалисты пытались поймать хищника с помощью сетки, однако ему удалось вырваться из ловушки. Через несколько часов сотрудники зоослужбы все же усыпили зверя с помощью транквилизаторов. Чуть позже его выпустят на волю.

# Дикие животные # Фотофакт

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