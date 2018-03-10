Массовые митинги в Словакии: участники протеста требуют досрочных парламентских выборов

Новости Словакии. Массовые митинги охватили Словакию. В одной только Братиславе на улицы вышли более 30 тысяч граждан, всего демонстрации прошли в 50 городах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Словакии. Массовые митинги охватили Словакию. В одной только Братиславе на улицы вышли более 30 тысяч граждан, всего демонстрации прошли в 50 городах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Недовольство вызвано действиями правящей партии, а также высоким уровнем коррупции. Происходящее в стране участники протеста называют общественно-политическим кризисом и требуют досрочных парламентских выборов.