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В Азербайджане прошла инаугурация президента Ильхама Алиева: исполнять свои обязанности он будет 7 лет

18 апреля 2018 13:39
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Новости Азербайджана. В Азербайджане прошла церемония инаугурации переизбранного президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Азербайджане прошла инаугурация президента Ильхама Алиева: исполнять свои обязанности он будет 7 лет-1

Ильхам Алиев принес присягу в парламенте страны в присутствии официальных государственных лиц и представителей правительства. На этот раз исполнять свои обязанности на высоком посту Алиев будет не 5, а 7 лет. Такое решение было принято гражданами на референдуме, состоявшемся в 2016 году. Теперь, согласно конституции Азербайджана, в отставку уйдет кабинет министров, а президент приступит к формированию его нового состава.

# Фотофакт # Международная политика

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