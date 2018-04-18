В Азербайджане прошла инаугурация президента Ильхама Алиева: исполнять свои обязанности он будет 7 лет

Ильхам Алиев принес присягу в парламенте страны в присутствии официальных государственных лиц и представителей правительства. На этот раз исполнять свои обязанности на высоком посту Алиев будет не 5, а 7 лет. Такое решение было принято гражданами на референдуме, состоявшемся в 2016 году. Теперь, согласно конституции Азербайджана, в отставку уйдет кабинет министров, а президент приступит к формированию его нового состава.