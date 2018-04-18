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Люди ехали на свадьбу. В Индии не менее 20 человек погибли при падении грузовика с моста

18 апреля 2018 13:23
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Новости Индии. Не менее 20 погибших: в Индии грузовик рухнул в пропасть, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Люди, направлялись на свадьбу в одну из деревень.

Люди ехали на свадьбу. В Индии не менее 20 человек погибли при падении грузовика с моста-1

Выехав на мост, водитель не справился с управлением. Автобус пробил ограждение и упал в пересохшую реку.

На месте ЧП ведется спасательная операция. Несколько пассажиров все еще не удалось извлечь из-под обломков.

Медики не исключают, что число погибших может возрасти. Многие из 30 пострадавших, доставленных в больницу, находятся в критическом состоянии.

# Фотофакт # Авария

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