Люди ехали на свадьбу. В Индии не менее 20 человек погибли при падении грузовика с моста

Новости Индии. Не менее 20 погибших: в Индии грузовик рухнул в пропасть, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Люди, направлялись на свадьбу в одну из деревень.

Выехав на мост, водитель не справился с управлением. Автобус пробил ограждение и упал в пересохшую реку.

На месте ЧП ведется спасательная операция. Несколько пассажиров все еще не удалось извлечь из-под обломков.

Медики не исключают, что число погибших может возрасти. Многие из 30 пострадавших, доставленных в больницу, находятся в критическом состоянии.