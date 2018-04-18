Огромный астероид пролетел мимо Земли 18 апреля

Огромный астероид пролетел мимо Земли. Размер небесного тела в несколько раз превысил метеорит, упавший в 2013 году у Челябинска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Астероид, который получил название 2018 GE3, приблизился к нашей планете на расстояние в 192 тысячи километров. Это в два раза ближе, чем от Земли до Луны.

Несмотря на столь внушительные размеры, астрономы обнаружили небесное тело лишь за 21 час до момента максимального сближения с Землей.