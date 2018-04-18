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Глава Роскомнадзора рассказал о возможной блокировке Facebook в России

18 апреля 2018 11:12
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Новости России. Глава Роскомнадзора Александр Жаров рассказал, что Facebook может быть заблокирован на территории России до конца 2018 года.

Об этом глава ведомства рассказал в интервью изданию «Известия».

По словам Александра Жарова, он встречается с представителями соцсети где-то раз в полгода. До конца 2018 года будет проведена проверка компании.

Александр Жаров:
Есть несколько пунктов, которые должны быть выполнены: локализация баз данных российских граждан на территории России, удаление всей запрещенной информации — а они уже значительно опаздывают по срокам — и соблюдение иных законов.

Если что-либо из этого не будет выполнено, или российское государство не будет проинформировано о намерении провести такие действия, то может встать вопрос о блокировке. 

Однако Александр Жаров призвал не загадывать. 

«Будем надеяться, что мой ответ на ваш вопрос станет еще одним принуждением Facebook к соблюдению российского законодательства». 

Напомним, на минувшей неделе суд постановил заблокировать Telegram в России. 

В начале этой недели началась блокировка мессенджера – здесь подробнее

# Интернет # Фотофакт

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