Глава Роскомнадзора рассказал о возможной блокировке Facebook в России

Новости России. Глава Роскомнадзора Александр Жаров рассказал, что Facebook может быть заблокирован на территории России до конца 2018 года.

Об этом глава ведомства рассказал в интервью изданию «Известия».

По словам Александра Жарова, он встречается с представителями соцсети где-то раз в полгода. До конца 2018 года будет проведена проверка компании.

Александр Жаров:

Есть несколько пунктов, которые должны быть выполнены: локализация баз данных российских граждан на территории России, удаление всей запрещенной информации — а они уже значительно опаздывают по срокам — и соблюдение иных законов.

Если что-либо из этого не будет выполнено, или российское государство не будет проинформировано о намерении провести такие действия, то может встать вопрос о блокировке.

Однако Александр Жаров призвал не загадывать.

«Будем надеяться, что мой ответ на ваш вопрос станет еще одним принуждением Facebook к соблюдению российского законодательства».

Напомним, на минувшей неделе суд постановил заблокировать Telegram в России.